EUR/USD пытается преодолеть 1,1030

По итогам минувшей недели американский доллар завершил неделю в минусе ко всем основным валютам, кроме японской йены. Первые три строчки заняли сырьевые валюты. Новозеландский доллар укрепился к американскому на 1,63%, австралийский доллар – на 1,66%, канадский доллар – на 1,09%.



В пятницу повышенная волатильность на рынке наблюдалась на американской сессии после публикации отчета по рынку занятости в США (NFP), а также выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на форуме в Швейцарии.



Количество новых рабочих мест в США за август оказалось несколько меньше прогнозируемого уровня, тогда как средняя оплата труда и уровень участия в рабочей силе увеличились.



Пауэлл заявил, что американская экономика находится в хорошем состоянии и перспективы ее развития благоприятны. В его в комментариях трейдеры уловили сигнал, что не стоит ожидать снижения ставки на 50 б.п. на сентябрьском заседании. Курс евро/доллар сначала подлетел до 1,1057, потом снизился до 1,1023.



После публикации NFP евро укрепился к доллару и ослабился после выступления Пауэлла. На момент написания обзора евро стоит 1,1030. Цена застопорилась между сопротивлением от балансовой линии и поддержкой 1,1020. Выше балансовой линии проходит верхняя линия нисходящего канала. Если цена выйдет вверх из него, то тут нужно смотреть на настроения участников рынка и защитные активы. При повышенном аппетите к риску, цена может вернуться к 1,1068. Сегодня понедельник. В этот день трейдеры строят планы до конца недели. Цена может пойти в любую сторону. По прогнозу рассмотрел боковое движение выше поддержки 1,1020.



В 09:00 Германия опубликовала данные по торговому и платежному балансу за июль.



В 11:00 с речью выступл представитель Банка Англии Гертьян Влиге.



В 13:30 Великобритания выпустит данные по промышленному производству и по производству в обрабатывающей промышленности за июль. В это в это же время выйдут данные по ВВП и общее сальдо торгового баланса Великобритании за июль.



В 22:00 США опубликуют данные по объему потребительского кредитования за июль.



Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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