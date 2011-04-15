Российские рынки: начали за здравие, закончили за упокой

Российские фондовые рынки начали день на оптимистичной ноте, но быстро растеряли бычий настрой, при этом РТС протестировал максимальный уровень за минувший месяц, но к закрытию просел на 0,03% до 1 340,14. ММВБ тестировал отметку 2800 и закончил день на уровне 2 786,63 с понижением 0,39%. К середине дня рынок перешел в фазу активного снижения, поддавшись влиянию динамики нефтяных котировок. Благоприятный внешний фон - в частности, ожидание смягчения кредитно-денежной политики ключевыми

регуляторами, а также объявленный Стивеном Мнучином “существенный прогноз” в переговорах не оказали российскому фондовому рынку значительной поддержки.



Между тем рынок нефти быстро оправился от шока, вызванного новостью о смене министра энергетики в Саудовской Аравии. Королевство постаралось убедить страны ОПЕК и других нефтепроизводителей в готовности следовать букве соглашения о снижении объемов добычи. Напомним, что на этой неделе лидеры стран, входящих в картель, встретятся в Абу-Даби, чтобы обсудить

ситуацию на рынке нефти. Сорт Brent закончил ростом четвертый день подряд, прочно обосновавшись в области выше 62 доллара за баррель. По итогам дня эта нефть подорожала на 1,7%. За неделю цены выросли почти на 7%. Баррель WTI вырос в цене на 2% относительно уровня открытия в понедельник и вплотную подошел к отметке в 58.00 долларов за баррель.



Рубль сохраняет за собой статус высокодоходного актива, и может частично отыграть позиции, потерянные в августе на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Более того, учитывая довольно низкую инфляцию, реальная доходность по рублевым активам остается одной из самых привлекательных в ЕМ сегменте, что также усиливает бычий потенциал валюты в краткосрочной перспективе. В понедельник российская валюта закрылась с небольшим плюсом как в паре с долларом, так и в паре с евро. Доллар/рубль за день просел на 0,27% до 65,54, откатившись от внутридневного максимума, зафиксированного в области 65,35 рублей за доллар. Евро/доллар закончил день на отметке 72,48 с понижением на 0,05%. В течение дня по отношению к единой валюте рубль укреплялся до 72, 00 рублей за евро.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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