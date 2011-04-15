Доходность облигаций продолжает снижение

Неделя началась со снижения. Большинство бумаг 1-го эшелона закрылось на отрицательной территории. Поводом стало отсутствие значимых новостей и низкие объемы торгов. Лидерами снижения Сургутнефтегаза (-1,84%). Лидерами роста стали акции Энел Россия (+2,03%). Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 65,50.



Ставки денежного рынка идут вниз. Релиз по итогам заседания ЦБ игроки растолковали как намерение снижать ставку по мене снижения инфляции. На этом фоне продолжали расти котировки рублевых облигаций и снижались ставки РЕПО. Короткие ОФЗ торгуются с доходностью около 6,7%, доходность аналогичных по дюрации валютных бумаг упала до 3,6%. Мы полагаем, что аппетит к рублевым бумагам, все же, будет снижаться, поскольку премия к валютным облигациям не оправдывает риск в среднесрочной перспективе.



АЛРОСА (-0,13%) проведет заседание Набсовета. На повестку дня вынесен вопрос выкупа акций дочерней компании. Мы ожидаем, что цена выкупа за акцию АЛРОСА - НЮРБА (+1,88%) составит порядка 75 тыс. руб., что предполагает 15% премию к рынку. На выкуп уйдет около $200 млн. У АЛРОСЫ сейчас около $1 млрд. На промежуточный дивиденд уйдет около $430 млн. Реакция инвесторов может быть слабонегативной на фоне падения продаж. Однако, финансовое положение остается устойчивым, долговая нагрузка около 0,3х EBIDTA.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2750-2800 пп. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,50-66,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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