Индекс Мосбиржи продолжит сползать под собственной тяжестью

Вчера российский рынок акций снизился на 0,4%, но продажи происходили на низких объемах и не носили какого-то ярко выраженного характера. Особых драйверов нет ни для роста, ни для сильного снижения: позитив в виде потепления отношений между США и Китаем уже отыгран, а вопрос снижения ставки ФРС пока повис в воздухе.



Сегодня с утра внешний фон слабо негативный: снижаются американские фьючерсы, правда, вновь подрастает нефть, которая вчера сумела закрепиться выше отметки 62 доллара за баррель.



Если «черное золото» продолжит расти к своим целям – а это сначала отметка 64, а потом 67 долларов за баррель, то вполне вероятно мы увидим приток средств нерезидентов в рублевые активы, что выдернет Индекс Мосбиржи на исторические максимумы.



Но это отдаленная перспектива. Сегодня же в первой половине дня фиксация прибыли по российским бумагам продолжится, и в отсутствие поводов для роста Индекс Мосбиржи будет потихоньку снижаться. Однако открывать шорты очень опасно, поскольку внешний фон может измениться в любой момент, и покупки вновь вернутся на рынок.



Рубль в паре с долларом вчера завершил день у отметки 65,5 – там проходила верхняя граница боковика, где российская валюта торговалась первую половину августа. Пока доллар стабилен к основным валютам, а рубль от обесценивания будет сдерживать дорожающая нефть.



В целом мы ждем спокойных торгов и на валютном рынке, курс не сильно отойдет от отметки 65,5 руб за доллар, пока не появятся новые стимулы для движения.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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