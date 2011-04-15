На мировых фондовых рынках нет идей

В понедельник, 9 сентября, российский фондовый рынок корректировался вниз после бурного роста прошлой недели, несмотря на растущую нефть и продолжающий укрепляться рубль. К закрытию торгов валютный индекс РТС немного снизился, на 0,03%, а индекс МосБиржи упал чуть сильнее, на 0,39%.



В понедельник на фоне снижения рынка выросли акции «ТГК-1» (+2,62%), вероятно, в преддверии внеочередного общего собрания акционеров, которое назначено на 27 сентября. Лучше рынка росли также акции «Энел Россия» (+2,03%), обыкновенные акции «Мечела» (+2,03%) и сильно подешевевшего за прошлую неделю «Аэрофлота» (+1,82%). В «красной» зоне оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,55%), акции «Норильского никеля» (-1,59%) и «ИнтерРАО» (-1,54%). Прогнозируем на сегодня по индексу РТС интервал значений в 1340-1370 пунктов, а по индексу МосБиржи —2780-2810 пунктов.



Американские фондовые индексы, вероятно, пока не видят чётких ориентиров: как будут дальше развиваться запутанные отношения США и Китая, пока не ясно. В понедельник на рынке США был полный разброд и шатание: индекс Dow 30 смог вырасти на 0,14%, однако S&P 500 упал, хотя всего на 0,01%, а Nasdaq потерял 0,19%. Китайские фондовые индексы сегодня в отрицательной зоне, однако остальные азиатские рынки в плюсе.



Цена нефти сорта Brent в понедельник выросла на 1,85%, до $62,26 за баррель, а техасская WTI подорожала даже на 2,53%, до $57,91 за баррель. Нефтяные цены растут на оптимистичных прогнозах генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо и нового министра нефти Саудовской Аравии о том, что политика «ОПЕК+» не претерпит изменений, и сокращение добычи продолжится. Сегодня с утра цена Brent повышается на 0,13%, а WTI — на 0,2%. Наш прогноз ценового коридора по Brent на сегодня $61,5-63 за баррель.



По курсу рубля к доллару ожидаем сегодня, как и ранее, 65-66 руб., а по курсу рубля к евро — 72-73 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»













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