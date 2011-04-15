Центробанки решают все

Мировые фондовые индексы сегодня под давлением. Инвесторы ждут

расширения стимулирующих мер со стороны ключевых Центробанков, и это не способствует улучшению настроений на рынке.

Так, Eвропейский центральный банк соберется за заседание по монетарной политике уже в ближайший четверг и, скорее всего, его итогом станет снижение ставки и новый план стимулирования сбавляющей обороты экономики.



На следующей неделе нас ждет заседание Федрезерва США и, вероятно, снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. На этом фоне доходность по 10-летним гос. облигациям выросла на 2.3 базисных пункта до 1.6438%.



В Великобритании дела снова плохи: Борис Джонсон не смог добиться

всеобщих выборов, чтобы вывести переговорный процесс по Брекзиту из тупика. Королева подписала закон, запрещающий выход без сделки, и в этом контексте обещания Джонсона завершить процедуру до конца октября во что бы то ни стал выглядят неубедительно.



Кроме того, ощущается давление в секторе высокотехнологичных компаний перед ежегодной конференцией Apple, на которой компания презентует новые модели iPhone.



Российские фондовые индексы провели в медвежьем настрое половину сессии, однако затем пришли новости из Сбербанка, которые вдохновили инвесторов на покупки. Глава крупнейшего в России банка заявил об улучшении ситуации на мировых рынках. Кроме того, на встрече с президентом Владимиром Путиным Герман Греф отметил положительные финансовые результаты компании и пообещал поднять дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли. В итоге акции Сбербанка выросли на 1.88%, подтянув за собой сначала банковский сектор, а потом и индексы целиком.



Однако удержаться на новых позициях не смог ни ММВБ, ни РТС. Первый закончил день без изменений на отметке 2 787,52, а второй закрепился на 0,03% с ростом на 0,28%.

Роль негативных факторов сегодня сыграли риски эскалации торгового конфликта между США и Китаем, снижение на мировых фондовых рынках и возможное усиление санкций в отношении России.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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