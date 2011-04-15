Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Укрепление рубля стало фактором роста капитализации ВТБ (VTBR, +2.8%) и Сбербанка (SBER, +1.9%), в то врем как невнятная обстановка на рынке нефти (трейдеры ожидают ежемесячного отчета ОПЕК по рынку энергоносителей) оказала давление на котировки акций Роснефти (ROSN, -1.4%), Новатэка (NVTK, -1.0%), Татнефти (TATN, -0.8%) и Газпрома (GAZP, -0.8%). Активность инвесторов на рынках акций в целом выглядит ограниченной в преддверии заседаний ЕЦБ (завтра) и ФРС США (на следующей неделе).



Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 4.8%, ЧМК (CHMK) – на 2.7%. Тем временем Белон (BLNG) подешевел на 2.8%, МГТС (MGTS) – на 1.7%.



Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС – сообщение редактора одного из крупных китайских изданий о готовящихся правительством мерах по снижению негативного влияния «торговых войн» может стать поводом для снижения напряженности на рынках. Вместе с тем, сильные движения пока маловероятны – трейдеры предпочтут дождаться итогов завтрашнего заседания ЕЦБ, которые, как ожидается, будут включать уточнение планов монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже отметки 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.