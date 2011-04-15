Акции стоимости в последние дни смотрятся лучше акций роста

С конца прошлой недели глобальные рынки акций демонстрируют преимущественно смешанную динамику, но аппетит к риску постепенно подрастает. Последние два торговых дня не были наполнены публикацией большого объема значимой макростатистики, но участники рынка продолжили следить за обсуждением торговых противоречий и другими ключевыми темами. Заметным событием стали комментарии китайского издания South China Morning Post о процессе обсуждения текста торгового соглашения между чиновниками США и Китая – по информации издания, Китай может согласиться покупать больше сельскохозяйственной продукции США в обмен на отсрочку в введении импортных пошлин и смягчение ограничений на поставки Huawei (по всей видимости, текст соглашения разработан на базе апрельского документа). Сами переговоры на уровне торговых представительств запланированы на начало октября.



Неожиданностью вчерашнего дня стало увольнение с поста советника Д.Трампа по национальной безопасности Дж.Болтона. Дж.Болтон был известен своей жесткой позицией в отношении Ирана, КНДР и Венесуэлы, но говорить об изменении политического отношения к данным странам пока вероятно преждевременно (М.Помпео, занимающий должность госсекретаря, и также известный ястребиными высказываниями, пока по-прежнему занимает своей пост).



Что касается общей динамики рынков, наибольшее внимание на данный момент приковывает восстановление доходностей на долговых рынках. Так, доходность десятилетних treasuries за последние четыре сессии выросла от уровней ниже 1,5% до уровней выше 1,7%, причем компонент инфляционных ожиданий обусловил только четверть этого движения. На фондовом рынке тенденцией последних нескольких торговых сессий является акций компаний стоимости над акциями компаний роста. За последние три дня отношение индекса Russell 1000 Value к индексу Russell 1000 Growth выросло более чем на 3% (теоретически рост интереса к Value компоненту при прочих равных позитивен для дешевых российских активов).



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги вблизи нулевой отметки по индексу Мосбиржи. Умеренное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты на FX, в то время как ряд внутренних секторов смотрится сравнительно неплохо. В ближайшее время ожидаем повторного теста индексом Мосбиржи отметки в 2800 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"









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