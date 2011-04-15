Рынок акций залег в боковик

Российский рынок акций сумел вчера отыграть дневные потери и закрыться в символическом плюсе на фоне встречи Владимира Путина с Германом Грефом. В общем-то ничего нового там сказано не было: решение банка направлять на выплату дивидендов 50% прибыли ожидаемо. Кстати, в этом случае дивидендная доходность акций банка на текущий момент будет выше доходности ОФЗ.



Вчерашний рост Сбера на 1,9% еще раз подтверждает, что сильного желания зафиксировать прибыль у большинства участников торгов нет, и трейдеры ищут любой повод для покупок. На прошлой неделе мы видели и более сильные, но также не подкрепленные новостями движения, – в акциях «Сургутнефтегаза» и ВТБ.



В результате, Сбербанк вчера закрылся выше отметки 230 руб, что открыло ему дорогу на рост в район 240 руб. Но для этого нужен как минимум позитивный внешний фон.



На западных площадках драйверов для движения тоже нет. Рынки, в том числе и нефтяной, продажами встретили решение об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но просадки были очень быстро выкуплены.



Однако нефть так и не удержала отметку 63 доллара за баррель и сегодня с утра вновь будет пробовать уйти выше. Позитив для роста задал Американский институт нефти, сообщивший вчера о снижении запасов нефти в США на 7,2 млн баррелей. Если сегодня столь большое сокращение подтвердит Минэнерго США, то нефть вполне может достигнуть первой цели роста – района 64-64,1 доллара за баррель.



Пока же внешний фон перед открытием российских торгов выглядит слабо позитивным: кроме плюсующей нефти после нашего закрытия отскочили американские индексы, а фьючерсы на них сегодня с утра прибавляют около 0,1%. Так что ждем движения Индекса Мосбиржи в сторону 2800 пунктов, но для какого-то кардинального прорыва оснований пока не видно.



Рубль в паре с долларом ушел под отметку 65,5, которая первую половину августа выступала верхней границей боковика. Теперь целью движения является нижняя граница канала – 65 руб за доллар. А вот закрепиться ниже нее будет сложно, тут только слабопозитивного внешнего фона недостаточно, нужны более весомые факторы в виде ослабления доллара на мировом рынке.



Пока же «американец» стабилен к основным валютам, а в паре с евро консолидируется около 1,105. Однако наблюдающееся последние дни снижение золота, которое ушло под отметку 1500 долларов за унцию, говорит о том, что страхи инвесторов постепенно снижаются, и это может вылиться и в ослабление доллара.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.