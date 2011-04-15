На пути у растущего рубля могут вырасти препятствия

Во вторник нефтяные цены в первую половину торгов предприняли попытку роста, но завершили день в итоге незначительным снижением. Торги стартовали с отметки $62,6 за баррель марки Brent. В начале американской сессии цена поднялась до $63,2, однако ее рост прервала новость об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Цена резко снизилась к $61,7, хотя к самому концу торгов подросла до $62,3. Вечерний рост цен был поддержан статистикой Американского нефтяного института, которая показала снижение запасов нефти за неделю на 7,2 млн баррелей после их роста на 0,4 млн баррелей неделей ранее. Утром среды нефть торговалась с небольшим понижением, около $62,1 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $61,5-62,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $56,9-65,3. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует свою статистику по изменению запасов нефти. Ожидается их снижение за неделю на 2,6 млн баррелей после снижения на 4,8 млн баррелей неделей ранее.



Большинство западных фондовых индексов завершило вторник умеренным ростом. На этом фоне подрос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил скромные 0,03%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,28%. Среди лидеров роста – «ВТБ» (+2,77%) и префы «Сургутнефтегаза» (+1,97%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,28%. Утром среды большинство фондовых площадок стран АТР росло на 0,1-1,6%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 980 п., на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов.



Вслед за рынком акций во вторник подрос и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 65,4200 руб. (-13 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,2750 руб. (-12,5 коп.). Утреннее незначительное снижение нефтяных котировок может воспрепятствовать укреплению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8-66,1 руб., для европейской валюты — 71,6-73,0 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»









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