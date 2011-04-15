Рубль дорожает без новостей

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами снижения стали акции Роснефти (-2,55%), поводом стала новость о возможных санкциях США. Лидерами роста стали акции ВТБ (+2,03%). Рубль без новостей укрепился к доллару до максимума за месяц.



Минфин предлагает сохранить налоги на нефтегазовую отрасль. За счет прибавки к НДПИ бюджет России получит 300-350 млрд руб. в год. Инвесторы не ожидали снижения налоговой нагрузки на отрасль, и новость, на наш взгляд, нейтральна. Добавка составляет менее 4% от выручки, при сценарии снижения цены на нефть до $50 за барр. выплата повышенной ставки НДПИ не критичная для Газпрома и Роснефти.



АЛРОСА подтвердила падение продаж. В августе продукции было реализовано на 6,5% больше, чем в июле, но пока рано говорить о переломе негативного тренда. АЛРОСА ожидает достижения баланса спроса и предложения, но не роста продаж. До конца года продажи могут составить $180-200 млн в месяц. По итогам года объем продаж может составить $3 млрд. Реакция рынка была спокойной. В центре внимания также раскрытие информации о решении набсовета по покупке у миноритариев доли в ПАО АЛРОСА - НЮРБА. На наш взгляд, негатив отыгран, ожидаем роста котировок алмазодобывающей компании в III квартале в диапазоне 80-85 руб.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2750-2800 пп. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65-65,5.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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