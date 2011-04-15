Нефтяные цены тянут рубль вверх

Курс рубля растет уже 6 торговых дней подряд и, вероятнее всего, продолжит укрепляться в ближайшем будущем. Основным драйвером является нефтяной рынок: как и ожидалось, саудиты анонсировали старт IPO Saudi Aramco. Первый этап эмиссии состоится уже скоро, а значит стоит ожидать заявлений, главной целью которых будет мотивировать инвесторов на дальнейшие покупки сырья. Королевство планирует продать 1% акций на сумму в 20 млрд долларов: найти столь крупных инвесторов в текущих условиях будет достаточно сложно. Скорее всего, саудиты продолжат перевыполнять квоты по снижению добычи для поддержки цен.



Некоторым негативом могут выступить слова спецпредставителя США по Венесуэле, заявившего о возможном вводе санкций против Роснефти, которую обвиняют в перепродаже венесуэльской нефти. В данный момент вероятность недружественных действий со стороны Вашингтона мала, однако, неоспоримый факт сотрудничества российской компании с Каракасом, хоть и по вполне законным основаниям, заставляет инвесторов готовиться к худшему.



Отрицательные процентные ставки ЕЦБ, введенные для оживления экономики, стимулируют американских инвесторов активно закупаться немецкими долговыми бумагами для хеджирования валютных рисков. Подобные операции приносят им более 2% годовых, что выше чем доходность американских бумаг. Высокий спрос на европейские инструменты способствуют укреплению единой валюты против доллара, распродажи которого усилились после отчета по выросшему профициту торгового баланса Германии. Складывается впечатление, что инвесторы переоценили американскую валюту не только по отношению к рублю, но и к евро.



Тем не менее, российская валюта вполне способна укрепится как к американцу, так и к евро. ЕЦБ должен в скором времени начать стимулирование экономики одним из нескольких способов: снижение ставки, покупка облигаций на 2,6 трлн евро или расширение программы по дешевому кредитованию банков. Любой из представленных вариантов отрицательно скажется на курсе валюты. В отсутствие негативных сюрпризов ожидаем курс рубля вблизи отметки 65,30 за доллар и 72,00 за евро.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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