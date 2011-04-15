Трамп обвалил цены на нефть

Известия о том, что президент США обсуждает возможность ослабления иранских санкций обвалили цены на нефть в конце дня. В частности, агентство Bloomberg, сообщило о том, что Трамп обсуждал сокращение санкций в преддверии встречи с президентом Ирана Хассаном Рухани на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится позднее в этом месяце. Кроме того, во вторник ушел в отставку советник по национальной безопасности Джон Болтон, известный своей жесткой позицией в отношении Ирана. Поговаривают, что резко критиковал предложение Трампа. На этом

фоне баррель сорта Brent в считаные часы подешевел почти на 3%, и концу торгового дня обосновался в области $60.91. Американский бенчмарк WTI просел на 3.5% до $55.84.



Российские фондовые индексы уверенно росли в течение всего дня на фоне робких признаков деэскалации американо-китайского торгового конфликта. Пекин готов покупать у Штатов сельскохозяйственную продукцию, при условии, что Вашингтон откроет китайским

технологичным гигантам доступ на американский рынок. Сложно

сказать, приведут ли эти попытки наладить диалог к реальному потеплению отношений, но мировые рынки восприняли их c оптимизмом.



В лидерах роста оказались бумаги Сургутнефтегаза за день

прибавившие в цене более 7% без каких-либо видимых причин.Также в пятерку лидеров вошли Русал и Новатэк. Индекс РТС за день поднялся на 0.8% и закончил сессию на отметке 1 354,68. ММВБ вырос на 1.06% до 2 817,05, приблизившись, таким образом, к максимальным значениям за минувший месяц. Однако стоит отметить, что новости о возможном смягчении иранских санкций и последующий обвал на рынке нефти случились уже после закрытия наших площадок. Соответственно эти события еще не заложены в цены.



Рубль начал день ростом, однако быстро растерял свой бычий

потенциал и закрылся с понижением в парах с долларом и евро, несмотря на улучшение геополитического фона и растущий интерес к рисковым активам. Доллар/рубль сформировал дно в области 65,24 и закончил день на уровне 65,55. Евро/рубль в течение дня спускался к отметке 71,21, но к закрытию вернулся в область выше 72,00.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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