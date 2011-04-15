Нефть дешевеет, рубль держится

Рынок возобновил рост. В лидеры роста вновь вырвались акции Сургутнефтегаза (+7,17%). Лидерами снижения стали акции Ростелекома (-1,07%). Рубль торговался вблизи отметки 65,50.



Нефть обвалилась после статданных. Отчет Минэнерго США показал резкое падение запасов (-6,9 млн барр. сырой нефти), что превзошло ожидания. Тем не менее, котировки рухнули на 2%. Это можно объяснить тем, что данные сильно разошлись с прогнозами API, опубликованными накануне. Другим поводом стали спекуляции относительно снижения ставки в США. Также повлиял отчет ОПЕК, в котором говорится о росте добычи. Мы полагаем, что цена барреля Brent удержится выше $60 в сентябре, а реакция со стороны валютного рынка будет минимальной.



Энергокомпаниям могут запретить менять инвестпрограммы. Речь идет не о полной заморозке, а о запрете корректировать программу за прошлый период. Это должно сдержать капзатраты, в первую очередь, в сетевых компаниях, и, как следствие, рост трансмиссионных тарифов. На наш взгляд, новость нейтральная, поскольку компании смогут закладывать рост затрат на будущий период, хотя их заранее будет сложнее согласовать. Допускаем, что реакция инвесторов будет негативной из-за опасений роста планов по капзатратам и сокращению прибыли.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пп. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,00-65,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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