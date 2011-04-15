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12.09.2019

Рубль ждет решения ЕЦБ по ставке даже больше, чем евро

USDRUB в среду торговалась практически без изменений, остановившись на 65.50 к концу дня. А вот курс EURRUB падал ниже 72 впервые более чем за месяц, за счет ослабления единой валюты к большинству конкурентов.

Евро терял позиции перед заседанием ЕЦБ, поскольку инвесторы сейчас продолжают ждать нового раунда смягчения монетарной политики в виде снижения депозитной ставки. Если сегодня в 14:45 Европейский Центробанк сумеет оправдать ожидания, это станет хорошей новостью, прежде всего, для котировок рубля и российских акций.

Как в 2016, так и в 2009 активные шаги развитых центробанков по снижению ставок оказывали благотворное влияние на сырьевые активы, в числе которых как раз рубль. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Снижение ставок в Европе оказывает давление на доходность облигаций в регионе. При этом, политикам пока удается сгладить нервозность рынков, говоря об уступках в процессе торговых переговоров. В этих условиях возвращается спрос на российские 10-летние гособлигации, доходность которых сейчас превышает 7%, на контрасте с 1.7% в США и минус 0.6% - в Германии.

Эта разница остается настолько весомой, что как только с горизонта инвесторов пропадают страхи перед надвигающейся суровой рецессией, возвращается интерес к покупкам рубля.

В связи с этим, российская валюта становится зависимой уже не столько от колебаний нефти, сколько от включения/выключения спроса на рисковые активы. После весьма настораживающего августа, в сентябре рынки держат ноту оптимизма, что, безусловно, помогает рублю.

В более отдаленной перспективе нельзя забывать, что эффекты от торговых конфликтов еще далеко не полностью отражены в экономических данных.

Стоит опасаться, что, как и ранее, торговые переговоры до конца года принесут немало неприятных сюрпризов. Это настолько весомый фактор, что он способен даже заставить инвесторов закрыть глаза на высокую доходность рублевых облигаций.

Кроме того, нельзя забывать: в финальные месяцы года рубль традиционно чувствует себя хуже за счет увеличенных внешних выплат и госраходов.



Елена Назарова, PR/Media Specialist



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