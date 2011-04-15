На рынках - аппетит к риску

Росту оптимизма на глобальных рынках способствуют локальные позитивные изменения в торговых отношениях между США и Китаем. Президент США Д.Трамп вчера сообщил, что откладывает повышение пошлин в отношении китайских товаров на сумму в 250 млрд долл. с 25% до 30% с 1 октября на 15 октября. Таким образом, вероятно, стороны успеют провести торговые переговоры в начале следующего месяца, и теоретически есть надежда, что при их позитивном исходе, пошлины и вовсе могут быть не увеличены. При этом, как мы писали ранее, исходя из публичных заявлений, стороны еще весьма далеки от достижения полноценного консенсуса. Позиции США и Китая в вопросе защиты интеллектуальной собственности разительно отличаются, и достичь компромисса в этом вопросе в ближайшее время вряд ли возможно.



По всей видимости, на ближайших переговорах речь пойдет о более реальных вещах – увеличении Китаем объема покупок сельскохозяйственной продукции у США в ответ на отсутствие новых пошлин со стороны США и послаблений для Huawei. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Правительство Китая может позволить компаниям возобновить покупки сельхозпродукции США в качестве жеста доброй воли уже в преддверии очных переговоров.



Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных рынках, вероятно, станет заседание Европейского Центрального банка. С большой долей вероятности ЕЦБ сегодня понизит депозитную ставку – фьючерсы на ставку уже полностью заложились на этот сценарий и считают варианты снижения на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. примерно равновероятными. Помимо этого, европейский регулятор в ближайшее время, вероятно, объявит о начале нового раунда выкупа активов, что, возможно, является для рынков в текущих условиях еще более важной темой. Итоги заседаний ЕЦБ и ФРС в ближайшую неделю могут задать тон торгов на вторую половину сентября.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 1,1% по индексу Мосбиржи. Умеренное снижение нефтяных котировок может оказывать сдерживающий эффект на российские акции (особенно в нефтегазовом секторе). При этом общее улучшение аппетита к риску вполне позволяет рассчитывать на полноценное закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов и возможное перемещение в верхнюю половину этого диапазона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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