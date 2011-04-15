Вялая динамика нефти приведет к нейтральному началу торгов

В среду нефтяные цены заметно снизились. Торги начались с отметки $62,3 за баррель марки Brent, а к полудню цены подобрались к $62,7. Все изменилось в начале американской сессии, когда президент США Дональд Трамп заявил о возможном смягчении санкций против Ирана. Трейдеры решили, что на рынке в перспективе может появиться больше Иранской нефти, и цена упала до $60,0, хотя к самому концу торгов поднялась до $60,5. Параллельно с заявлением Трампа Управление энергетической информации США опубликовало данные о снижении запасов нефти за неделю на 6,9 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 2,6 млн баррелей, но выступление Трампа затмило собой эту статистику. Утром четверга нефть торговалась вблизи $60,8 за бочку, чуть выше уровня вчерашнего закрытия. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,2-61,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $56,9-63,2.



Большинство западных фондовых индексов в среду выросло на информации о возможном смягчении санкций против Ирана. Не отставал и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,06%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос чуть меньше, на 0,80%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+7,17%) и «Сургутнефтегаз»-преф (+3,26%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,85%. Утром четверга большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,8%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял 0,35%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 010 п., на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост большинства азиатских рынков одновременно с мало изменившейся нефтью задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2790-2845 пунктов, по индексу РТС — 1340-1370 пунктов.



Иностранные валюты изменились накануне незначительно и разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 65,5000 руб. (+8 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,0875 руб. (-18,75 коп.). Разная динамика двух валют связана со вчерашним снижением пары EUR/USD с 1,1040 до 1,1010. Утренняя вялая динамика нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем, рынки будут ждать решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8-66,2 руб., для европейской валюты — это отметки 71,4-72,8 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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