Нефть. Сохранится ли нисходящая динамика

Накануне распродажи нефти усилились на сообщениях Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана для возобновления переговоров с главой Ирана Рухани. В случае если исламское государство будет освобождено от всех ограничений, это может привести к увеличению объемов экспортируемой из Ирана нефти и росту мирового предложения. На фоне все еще актуального риска замедления темпов роста мировой экономики, дополнительные объемы поставок в условиях более низкого спроса вполне могут обеспечить рынок долгосрочным фактором снижения. Стоит отметить, что поддержку ценам не оказало даже значительное сокращение запасов нефти в США. Как сообщило Управление энергетической информации Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,9 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,4 млн. баррелей. Американский институт нефти ранее сообщил о падении запасов нефти на 7,2 млн. баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 12,4 млн. баррелей в день против рекордной отметки 12,5 млн баррелей в день, достигнутой пару недель назад. Смогут ли продавцы удержать позиции зависит от риторики технического комитета ОПЕК+, заседание которого состоится через несколько часов. Одного лишь намека на неготовность России или Саудовской Аравии к дополнительному сокращению нефтедобычи будет вполне достаточно для сохранения нисходящей динамики.







Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets







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