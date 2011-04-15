Рубль рванул вверх, нефть - вниз

Российский рубль в существенно укрепился на торгах в четверг. Пара евро/рубль в течение дня тестировала отметку $70,97 - это минимум с начала августа - однако к концу дня пара частично отыграла потери и закрылась на уровне $71.55, потеряв тем самым 0,8%. Доллар/рубль демонстрировал аналогичную динамику. Пара закончила день на отметке $64.55, с понижением на 1.36%, что также является минимальным уровнем с начала августа.



Поводом для неожиданно существенного роста российской валюты стал рост интереса к рисковым активам на фоне улучшения геополитического фона. В частности, Китай впервые с начала конфликта пошел на уступки и временно отменил часть пошлин на американские товары. Президент США, в свою очередь, отложил новое повышение тарифов с 1 до 15 октября.



Кроме того, по словам главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор не намерен решать проблемы вялого экономического роста при помощи печатного станка, а текущую денежно-кредитную политику ЦБ нельзя назвать чрезмерно жесткой. Эти комментарии также поддержали рубль, особенно в паре с евро, который активно снижался перед заседанием ЕЦБ.



Между тем фондовые рынки оказались во власти разнонаправленных факторов. Благоприятный внешний фон создал условия для роста, однако растущий рубль и снижение цен на нефть подпортили инвесторам настроение. В итоге российские индексы закончили день разнонаправленно и с минимальными изменениям. Индекс ММВБ спустился под отметку 2 799,99, потеряв за день 0,61% своей стоимости. РТС вырос на 0.47% до 1 361,05. Сургутнефтегаз —

лидер роста предыдущей сессии - снова по итогам дня показал прирост на уровне 2%, однако на первое место вырвались бумаги ИнтерРАО с ростом на 4.52%. Хуже всего обстояли дела у Новатэка (-2,27%) и Лукойла (-1,99%).



Дальнейший рост российского фондового рынка на данном этапе выглядит маловероятным. Укрепление рубля и снижение цен на нефть, скорее всего, станет тем самым катализатором, который запустит нисходящую коррекцию после продолжительной восходящей динамики. Напомним, что индекс ММВБ обосновался вблизи исторического максимума, а стоимость нефти Brent в рублевом эквиваленте протестировала минимальное значение за месяц.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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