Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13.09.2019

Рубль рванул вверх, нефть - вниз

Российский рубль в существенно укрепился на торгах в четверг. Пара евро/рубль в течение дня тестировала отметку $70,97 - это минимум с начала августа - однако к концу дня пара частично отыграла потери и закрылась на уровне $71.55, потеряв тем самым 0,8%. Доллар/рубль демонстрировал аналогичную динамику. Пара закончила день на отметке $64.55, с понижением на 1.36%, что также является минимальным уровнем с начала августа.

Поводом для неожиданно существенного роста российской валюты стал рост интереса к рисковым активам на фоне улучшения геополитического фона. В частности, Китай впервые с начала конфликта пошел на уступки и временно отменил часть пошлин на американские товары. Президент США, в свою очередь, отложил новое повышение тарифов с 1 до 15 октября.

Кроме того, по словам главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор не намерен решать проблемы вялого экономического роста при помощи печатного станка, а текущую денежно-кредитную политику ЦБ нельзя назвать чрезмерно жесткой. Эти комментарии также поддержали рубль, особенно в паре с евро, который активно снижался перед заседанием ЕЦБ.

Между тем фондовые рынки оказались во власти разнонаправленных факторов. Благоприятный внешний фон создал условия для роста, однако растущий рубль и снижение цен на нефть подпортили инвесторам настроение. В итоге российские индексы закончили день разнонаправленно и с минимальными изменениям. Индекс ММВБ спустился под отметку 2 799,99, потеряв за день 0,61% своей стоимости. РТС вырос на 0.47% до 1 361,05. Сургутнефтегаз —
лидер роста предыдущей сессии - снова по итогам дня показал прирост на уровне 2%, однако на первое место вырвались бумаги ИнтерРАО с ростом на 4.52%. Хуже всего обстояли дела у Новатэка (-2,27%) и Лукойла (-1,99%).

Дальнейший рост российского фондового рынка на данном этапе выглядит маловероятным. Укрепление рубля и снижение цен на нефть, скорее всего, станет тем самым катализатором, который запустит нисходящую коррекцию после продолжительной восходящей динамики. Напомним, что индекс ММВБ обосновался вблизи исторического максимума, а стоимость нефти Brent в рублевом эквиваленте протестировала минимальное значение за месяц.



Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и
макроэкономики ИК "Инстант Инвест"


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100