Ставка сыграла! Чем обернулось для рубля ожидаемое действие ЕЦБ

Российская валюта продолжает набирать вес, заставив USDRUB отступить по итогам четверга на 80 копеек, до 64.70, а EURRUB – на 50 копеек, до 71.60.



Надо сказать, что на протяжении недели рубль демонстрировал сравнительно равномерное укрепление. Первоначальный импульс можно было связать с ростом нефти, однако в последние два дня эта гипотеза не находит подтверждения. Снижение Brent от максимумов недели в какой-то момент достигало 8% до 58.30, в то время как рубль не только не растерял позиции, но и вырос почти на 1.5% к доллару и 2% к евро.



Сейчас нефть падает за счет восстановления страхов вокруг перепроизводства, которые появились после комментариев о возможном возобновлении добычи в Венесуэле и Иране. Краткосрочно, рубль движется в большей степени за общим настроением глобального рынка, а в его фокусе – рисковые активы, спрос на которые в последние дни подстегивается позитивными новостями.



Из последнего (но ожидаемого) – ЕЦБ снизил в четверг депозитную ставку и восстановил программу покупки активов. Стоит взять на заметку, что в ближайшие дни это будет поддерживать покупки российской валюты, причем даже в обход «провала нефти».



Тем не менее, текущий рост рубля – довольно хрупок. Если ослабление нефти продолжится, это сумеет ослабить курс рублевых пар. Все-таки слишком уж существенная часть национальной экономики зависит от продажи нефти и газа.



Как правило, покупатели игнорируют краткосрочное ослабление курса Brent, списывая все на обычную волатильность рынка. Однако в какой-то момент рублевые инвесторы могут броситься «догонять рынок» - и важно быть готовым к этому. К тому же, нельзя забывать, что торговые споры США-Китая до сих пор далеки от разрешения, а до чего договорятся стороны к концу года – пока неясно.







Елена Назарова, PR/Media Specialist







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