Нефть в «боковике», рубль на распутье

В четверг в течение дня цены на нефть заметно снижались, однако к концу торгов им удалось отыграть половину потерь. Торги стартовали с отметки $60,8 за баррель марки Brent, и с начала европейской сессии нефть перешла к падению, достигнув перед открытием торгов в США отметки $58,4. От этого уровня цены перешли к росту, и завершили день вблизи $59,8. Утром пятницы нефть торговалась чуть ниже уровня вчерашнего закрытия, вблизи $59,7 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $59,1-60,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $56,9-63,2. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число сократилось на пять единиц, до 738 штук.



Большинство западных индексов закрылось в четверг умеренным ростом. Однако падение нефти привело к неоднозначной реакции российского рынка. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,61%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля, напротив, вырос на 0,47%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+4,52%) и «Сургутнефтегаз»-преф (+2,03%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,17%. Утром пятницы индексы стран АТР росли на 0,1-1,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 018 п., на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков может поддержать и российские бумаги в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2770-2830 пунктов, по индексу РТС — 1345-1375 пунктов.



Снижение нефти и неопределенность на рынке акций не помешала в четверг рублю уверенно укрепиться. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 64,7000 руб. (-80 коп.), обновив минимумы с 2 августа, а европейская валюта снизилась до 71,5900 руб. (-49,75 коп.). Утренний «боковик» на рынке нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,1-65,3 руб., для европейской валюты — в пределах 70,9-72,3 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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