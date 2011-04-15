Ожидаем возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2850 пунктов

Ключевой новостью на открытии недели, безусловно, является резкий рост нефтяных котировок после атаки на НПЗ Saudi Aramco. В то время как для глобальных рынков рост волатильности нефтяных цен скорее сдерживает аппетит к риску, для российского рынка акций, около 50% объемов которого занимают нефтегазовые компании, сегодняшняя конъюнктура вполне благоприятная.



В целом оптимистичные настроения на глобальных рынках, которые превалировали большую часть прошлой недели, стали менее выразительными. Фьючерсы на американские индексы сегодня теряют 0,5-1%, и в СМИ появляется ряд статей о негативном влиянии роста нефтяных цен на перспективы экономического роста. Если прошлая торговая неделя прошла в надеждах на позитивные изменения в торговых отношениях США и Китая (американские власти решили перенести введение новых импортных пошлин к Китаю на две недели, а Китай согласился включить сою и свинину из США в список товаров, на которые не будут вводиться пошлины в следующие 12 месяцев), то на этой неделе основное внимание участников рынка, вероятно, сместится в сторону Федеральной резервной системы.



В преддверии заседания ФРС, итоги которого будут объявлены в среду, фьючерсы на ставку уже отражают 100%-ную вероятность ее снижения. По всей видимости, ключевой интригой заседания будет обновление прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям. В первую очередь интерес представляет обновленная «точечная диаграмма» - по итогам июньского заседания ни один член регулятора не ожидал увидеть более двух понижений ставки до конца года (первое состоялось в конце июля, второе весьма вероятно на этой неделе). Смягчение позиции ФРС и появление мнений о необходимости продолжения снижения ставок вполне реально, но сколько голосов будет именно за это решение – открытый вопрос.



Российский фондовый рынок завершил пятничные торги снижением на 0,3% по индексу Мосбиржи. Заметный рост нефтяных цен, на наш взгляд, может способствовать возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2850 пунктов. Нефтегазовые компании – бенефициары роста нефтяных цен, в то же время большинство компаний из внутренних секторов выигрывают от укрепления российской валюты (пара доллар/рубль на премаркете опустилась ниже отметки в 64 руб/долл.).







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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