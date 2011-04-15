В пятницу настрой на рынке в целом оставался сравнительно оптимистичным на фоне ожиданий активизации переговорного процесса между США и КНР. Вместе с тем, в секторе высоколиквидных бумаг изменения цен носили разнонаправленный характер. Спрос, как и ранее, был сконцентрирован в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза (SNGS, +2.7%). Кроме того, подорожали акции АФК Система (AFKS, +1.3%), Московской биржи (MOEX, +0.8%) и НЛМК (NLMK, +0.5%). Тем временем Лукойл (LKOH) подешевел на 1.0%, ВТБ (VTBR) – на 0.9%, Татнефть (TATN) – на 0.7%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ленэнерго (LSNG) подорожали на 14.7%, Интер РАО (IRAO) – на 7.2%, Нижнекамскнефтехима (NKNC) – на 6.7%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



Сегодня в начале торгов возможно оживление в нефтегазовом секторе. В прошедшие выходные подверглось атаке нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, в результате чего объем добычи Saudi Aramco на неопределенное время сократился на 5.7 млн. баррелей в сутки, что превышает 5% мировой добычи (возможные сроки восстановления добычи, как ожидается, будут названы сегодня до конца дня). Как следствие, фьючерсы на нефть Brent сегодня торгуются примерно на 10% выше уровня закрытия, зафиксированного в пятницу. Вместе с тем, инцидент в Саудовской Аравии может спровоцировать усиление спроса на «защитные активы», что скорее неблагоприятно для российского рынка акций в целом. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение укрепления рубля на фоне роста цен на нефть.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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