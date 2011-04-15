«Справедливая» цена нефти сместилась в район $70 за баррель

Сегодня перед открытием российского рынка нефть торгуется чуть выше отметки 66 доллара за баррель, а вообще при открытии мировых торгов в понедельник котировки уходили в район 71 доллар за баррель.



Итак, какие главные выводы для рынка нефти после атак террористов на нефтяные мощности Саудовской Аравии мы делаем. Прежде всего, мировой рынок будет недополучать свыше 5% объема последних дней. Как долго? Пока неизвестно. Но в любом случае в цене нефти теперь будет премия за риск, что подобное может повториться.



Второй момент: США обвинили Иран в причастности к атакам. Это значит, что переговоры между двумя странами и тем более отмена санкций в ближайшее время невозможны. Напомним, что на этой новости нефть в середине прошлой недели потеряла 3 доллара.



Наконец, что может быть самое важное, скачок нефти на 10% просто «убил» многих нефтяных «медведей». Некоторых, которые сидели с большими «плечами», насмерть. Мы неоднократно выдвигали предположения, что наблюдавшиеся в последние месяцы резкие падения нефти могли иметь искусственный характер, а массовые распродажи нефтяных контрактов осуществляли несколько крупных игроков в интересах экономики США. Теперь заниматься подобным вряд ли у кого возникнет желание.



Исходя из вышеизложенного считаем, что теперь «справедливая» цена нефти сместилась в район 70 долларов за баррель.



Естественно, мощный рост нефти вызовет и укрепление рубля. Вполне возможно, что пара доллар-рубль уйдет в район сильной поддержки 62,8 – это минимумы этого года. Там короткие позиции мы советуем фиксировать, но покупать доллар против рубля еще рано: решение ФРС США может еще краткосрочно просадить пару доллар-рубль.



Однако в среднесрочной перспективе рубль должен немного ослабнуть прежде всего из-за хилой экономики страны.



Если цены на нефть останутся в нынешнем диапазоне, то российский рынок акций довольно быстро достигнет исторических максимумов прежде всего за счет притока средств нерезидентов. Ход торгов последних дней явно показывал, что именно отсутствие свежих денег на рынке не позволяло рынку расти и отыгрывать мировой позитив. После снижения конце прошлой недели локальная перекупленность Индекса Мосбиржи снята.



Сегодня ждем сильного подъема нефтяных бумаг, а вот металлурги могут быть под давлением как из-за укрепляющегося рубля, так и из-за того, что при недостаточности денег на рынке некоторые инвесторы будут искать, что же им продать, чтобы прикупить нефтянку.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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