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16.09.2019

Саудиты подбросили цены на нефть

После трех дней снижения, на старте новой торговой недели котировки нефти взлетели на 14% на открытии сессии, отметив максимумы конца мая в районе 68,40 долларов за баррель Brent. Мощный бычий гэп обусловлен новостями из Саудовской Аравии, нефтяная инфраструктура которой подверглась атакам беспилотниками. В результате атаки двух НПЗ госкомпании Saudi Aramco производство нефти в стране сократилось более чем вдвое. Мировое предложение, таким образом, упало более чем на 5%.

На фоне этих событий многие уже заговорили о возвращении нефти к отметке 100 долларов за баррель, ссылаясь на масштабы снижения добычи и уязвимость отраслевой инфраструктуры к атакам беспилотников, которая ранее не учитывалась трейдерами в котировках. Далее динамика Brent будет зависеть от темпов восстановления производства в королевстве, где намерены уже ко вторнику восстановить показатели на треть. Если процесс будет протекать оперативно, рынок столкнется с фиксацией прибыли после резкого взлета, тем более что Трамп уже просигналил о готовности задействовать свои нефтяные резервы для восполнения утраты.

После первоначальной реакции котировки откатились в район уровня 66 долларов и пока удерживаются выше этой отметки, оценивая перспективы рынка через призму последних событий. В ближайшие дни трейдеры будут пристально отслеживать новости из Саудовской Аравии, а также обратят внимание на заседание Федрезерва США, который должен снизить ставки и надавить на доллар, что послужит дополнительным фактором поддержки для Brent.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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