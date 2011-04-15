Индекс МосБиржи идет на рекорд

Благодаря рекордному за много лет скачку нефтяных котировок, в

понедельник российские индексы показали гораздо более удачную динамику в сравнении со своими коллегами по развивающемуся сегменту и мировыми площадками в целом. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи подрос на 1,53%, до 2834,32, а РТС повысился на 1,98%, достигнув уровня 1396,09. Brent, которая едва не дотянулась до уровня 70 долларов за баррель, финишировала в районе 68 долларов. Волатильность котировок очень высокая

и скорее все будет таковой оставаться по мере поступления новостей о сроках восстановления добычи в Саудовской Аравии после недавних атак на объекты нефтяной инфраструктуры страны.



Российская валюта показала гораздо более скромную реакцию на нефтяное ралли. Доллар получил поддержку в районе 63,60 руб., хотя и закрылся ниже уровня 64 руб. Одна из главных причин сдержанности «россиянина» - бюджетное правило, причем этот фактор действует на опережение. Другими словами, по мере роста цен на нефть повышается вероятность наращивания ежедневных покупок валюты Банком России.



Кроме того, доллар на форексе чувствовал себя очень уверенно в

преддверии 2-дневного заседания ФРС, стартующего сегодня. При этом потенциал дальнейшего укрепления рубля на данном этапе сохраняется, в том числе в свете налогового периода и ожидаемого снижения ставки американским Центробанком. В случае дальнейшего роста Brent пара рискует протестировать вышеупомянутую поддержку в краткосрочной перспективе. Причем даже если внешний фон не претерпит существенных улучшений, отечественные фондовые индексы могут сохранить высокие позиции при условии подпитки бычьего импульса на нефтяном рынке. Индекс МосБиржи может с легкостью обновить исторические максимумы в районе 2850 и поставить перед собой новые цели.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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