Инвесторы снижают «спрос на риск»

В понедельник наблюдалось оживление в нефтегазовом секторе, последовавшее за резким подъемом мировых цен на нефть после атак на нефтедобывающие мощности в Саудовской Аравии. В итоге отраслевой фондовый индекс нефтегазового сектора, рассчитываемый Московской биржей, вырос на 2.6% против повышения на 1.5% по индексу МосБиржи. Акции Роснефти (ROSN) подорожали на 4.8%, Новатэка (NVTK) – на 3.8%, Татнефти (TATN) – на 3.6%, Лукойла (LKOH) – на 3.4%, Газпром нефти (SIBN) – на 3.2%. Между тем в минусе закрылся Аэрофлот (AFLT, -4.1%), для которого рост цен на нефть подразумевает возможность увеличения издержек, а усиление геополитической напряженности – негативное влияние на глобальный пассажиропоток.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 12.2%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 8.9%, ТГК-2 (TGKB) – на 2.4%.



Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наметилась коррекция вниз.



Сегодня в начале торгов возможна приостановка наметившегося роста вблизи психологически важной отметки 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как неопределенность в отношении ожидаемых сроков возвращения Саудовской Аравии на прежние объемы добычи остается фактором поддержки для цен на нефть, инвесторы, судя по характеру торгов на мировых рынках, постепенно снижают «спрос на риск» из-за усиления геополитических рисков. На валютном рынке в начале торгов возможна стабилизация пары доллар-рубль вблизи отметки 64.0 – благоприятный для рубля эффект от подъема цен на нефть компенсируется спросом на доллар США в качестве «защитной» валюты на фоне геополитической неопределенности.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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