Индекс Мосбиржи может продолжить движение к историческим максимумам

Резкий рост нефтяных цен способствовал локальному снижению риск-аппетита на глобальных рынках. На данный момент рост нефтяных цен с уровней прошлой недели явно не такой большой (всего 10-15%), чтобы оказать выраженное влияние на перспективы мирового экономического роста, однако рост волатильности в сырье и неопределенность относительно дальнейшего развития событий вполне способны приостановить тенденцию к росту фондовых рынков, наблюдаемую не прошлой неделе.



Ситуация на нефтяном рынке несколько затмила другие темы на рынках, однако и здесь происходит много важных событий. Президент США Д.Трамп сообщил, что его администрация достигла предварительного торгового соглашения с Японией о тарифных барьерах и намерена заключить торговую сделку в ближайшие недели и исполнительное соглашение в сфере цифровой торговли. Что касается ключевой линии торгового спора – отношений США и Китая – то, здесь, по всей видимости, в ближайшие несколько недель будет вестись подготовка к встрече на высоком уровне в начале октября. В целом стороны уже сделали ряд жестов «доброй воли» и показатели направления, по которым готовы пойти на уступки. В ближайшее время крайне желательно было бы дождаться подтверждения даты встречи переговорных команд в октябре.



Сегодня стартует двухдневное заседание Федрезерва, и с большой долей вероятности завтра американский регулятор объявит о втором за полтора месяца понижении ставки на 25 пунктов (фьючерсы на ставку уже полностью учли этот сценарий в текущих ценах). При этом риторика регулятора в отношении дальнейшей динамики ставок и обновленные прогнозы FOMC могут оказать существенное влияние на ожидания дальнейших действий Федрезерва (на данный момент у участников рынка нет полной уверенности в продолжении тенденции к снижению ставок до конца года).



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 1,5% по индексу Мосбиржи. Если сравнить динамику страновых индексов MSCI по итогам вчерашнего дня, то динамика MSCI Russia явно выделяется в положительную сторону. Резкий рост нефтяных цен создает весьма благоприятные условия для российского индекса, половину в котором занимают компании нефтегазового сектора, соответственно, ожидаем закрепления индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов и теста его верхней границы.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.