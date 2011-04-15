Индекс Мосбиржи готов обновить максимум

Российский рынок акций вчера вырос на 1,5%, и по Индексу Мосбиржи закрылся менее чем в проценте от исторических вершин. Рынок вверх тащили бумаги нефтегазового сектора, отыгрывая взлет цен на нефть. Впрочем, вчерашний рост акций можно назвать недостаточным по сравнению с 14-процентным удорожанием нефти.



Потенциал роста «нефтянки» вполне может продолжиться реализовываться сегодня, и в этом случае Индекс Мосбиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти. Технически нефть перекуплена и уже многие начали фиксировать прибыль еще вчера. Нарастает желание сыграть в небольшой шорт.



С другой стороны, если саудиты не смогут быстро восстановить мощности, то и 80 долларов за баррель – совсем не предел, учитывая, что вопрос о снятии санкций с Ирана теперь забыт.



Поэтому очень многое сегодня будет зависеть от новостей, в том числе и по вопросу, будет ли Трамп распечатывать стратегические резервы страны.



Кроме нефтянки позитивно смотрим на Сбербанк, которому осталось расти еще 5 рублей до сопротивления 240.



Под давлением продолжат находиться акции ГМК «Норникель», поскольку мировые цены на никель безоткатно снижаются вторую неделю подряд. А вот четные металлурги могут немного отскочить, если рубль как минимум прекратит укрепляться.



Сильная перекупленность рубля не дала ему вчера в полной мере отыграть взлет нефти. По итогам дня рубль в паре с долларом так и не смог закрепиться ниже отметки 64, что открыло бы дорогу на рост в район годовых максимумов 62,8, где имеет смысл задумываться о среднесрочных покупках доллара против рубля.



Скорее всего, сегодня у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшие ослабление российской валюты. В том числе и потому, что повышаются риски того, что ФРС не пойдет на снижение ставки, поскольку рост цен на нефть неизбежно приведет к подъему инфляции в Штатах.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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