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17.09.2019

Brent может пойти на штурм отметки 70 долларов

В начале новой торговой недели котировки нефти показали повышенную волатильность. В моменте Brent едва не достигла психологической отметки 70 долларов за баррель, а дневной минимум отметила на под 65 долларов, финишировав в районе уровня 68. На утренних торгах во вторник цены умеренно подрастают, двигаясь в направлении 69 долларов.

Участники рынка всецело сосредоточены на развитии событий вокруг Саудовской Аравии, и в обозримом будущем сигналы о перспективах восстановления добычи в стране будут задавать тон котировкам. Накануне Saidu Aramco усомнилась в оперативных сроках возвращения к нормальным уровням производства, что усилило опасения по поводу дефицита предложения.

При этом в случае заявлений о готовности стран ОПЕК нарастить добычу, чтобы компенсировать падение объемов в Саудовской Аравии более чем на 50%, Brent рискует растерять часть набранных очков. Пока игроки сконцентрированы на этом факторе, данные по запасам в США вряд ли будут оказывать существенное влияние на динамику котировок, если только не отразят резкое отклонение от прогнозных значений. Сегодня вечером свою оценку представит API, а в среду выйдут официальные данные Минэнерго.

В краткосрочной перспективе Brent может пойти на штурм отметки 70 долларов, если сроки восстановления производства энергоносителей в королевстве продолжат увеличиваться. В роли ближайшей поддержки сейчас выступает область 67,60 долларов, а ключевая зона проходит у отметки 64 доллара, где расположены 100- и 200-дневны скользящие средние.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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