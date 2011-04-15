Нефть продолжает рост, рубль готов к дальнейшему укреплению

После субботней террористической атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, торги понедельника начались с заметным гэпом вверх, с отметки $66,2 за баррель марки Brent. В первой половине дня цена скорректировалась к $63,8, затем вновь вернулась к росту, достигнув вечером $68,7 – максимума с 28 мая. Завершились торги чуть ниже, вблизи $67,0. Утром вторника продолжился умеренный рост цены, нефть торговалась вблизи $67,7 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $67,0-68,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $58,4-69,2. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 7,2 млн баррелей.



В понедельник большинство западных фондовых индексов закрылось снижением. Вопреки этому, российский рынок продемонстрировал заметный рост, поддержанный резким ростом нефтяных котировок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,53%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,98%. Среди лидеров роста, ожидаемо, представители нефтегазового сектора, «Роснефть» (+4,79%) и «Новатэк» (+3,78%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,52%. Утром вторника рынки стран АТР открылись разнонаправленно, Австралия и Япония росли, Гонконг и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 996 п., на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Растущие утром нефтяные котировки поддержат российский рынок на открытии торгов, рост акций может продолжиться. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2805-2865 пунктов, по индексу РТС — 1380-1410 пунктов.



Благодаря росту нефти, вслед за акциями в понедельник вырос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 64,0450 руб. (-29,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,4375 руб. (-84,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1070 до 1,1000. Продолжающийся утром рост нефтяных котировок будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,4-64,7 руб., для европейской валюты — 69,7-71,1 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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