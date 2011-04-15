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18.09.2019

Рынок не взял высоту

Рост сменился коррекцией. Индекс Мосбиржи не сумел побить предыдущий максимум. Большинство акций закрылось на отрицательной территории. Лидерами стали акции АФК Система (+3,30%), поводом послужила новость о выкупе 3% акций с рынка. Лидерами снижения стали акции Интер РАО (-4,24%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.

Коррекция нефти развернула рынок. Мы не уверены в скорой стабилизации добычи в СА, хотя перебои с поставками будут минимальными в случае, если будут задействованы резервы. Цена на нефть, вероятнее всего, задержится в диапазоне $60-70 за барр. как минимум до конца недели. Российский рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок из-за отсутствия значимых локальных новостей.

В фокусе заседание ФРС. В преддверии заседания на денежном рынке США внезапно резко обострилось ситуация с ликвидностью, в результате чего ставки однодневного репо взлетали до 10% годовых, чего не случалось с времен финансового кризиса 2008-2009 гг. Появились намеки на то, что ФРС может снизить ставку довольно решительно (хотя, скорее всего, все же на 0,25 п.п. за одно заседание) и даже возобновить программу количественного смягчения, чтобы не допустить пожар на рынке. Если рынки в США пойдут вниз, то за этим последует коррекция нефти и российского рынка. Полагаем, что игроки будут осторожны в течение торговой сессии, крупные покупки будут отложены минимум до четверга.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешние площадки не дают четких ориентиров. Не исключаем рост в первой половине дня и коррекцию вечером. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

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