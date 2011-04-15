Российский рынок: нефть срывает планы

После завидного роста на старте недели, во вторник российские фондовые индексы были вынуждены перейти в оборонительную позицию на сочетании уклонения от рисков и обвала нефтяных котировок. В моменте ведущие индексы поднимались к максимумам, а индекс МосБиржи и вовсе приближался к историческим рекордам, но «выполнить миссию» нашим бенчмаркам не удалось из-за резкого разворота на рынке энергоносителей. В итоге индекс МосБиржи просел в пределах 0,5%, достигнув уровня 2820,86, а РТС потерял

чуть больше 1%, финишировав на отметке 1381,50.



На рынке нефти настроения очень переменчивы и оказывают влияние на остальные классы активов, поскольку всеобщее внимание сейчас устремлено на Саудовскую Аравию, которая никак не может определиться с прогнозами по темпам восстановления добычи. Вчерашние комментарии о более оперативном возвращении к прежним уровням производства были восприняты участниками рынка излишне болезненно и эмоционально. В результате Brent обрушилась с уровней выше 69 долларов за баррель до области 63,50.



Масла в огонь подлили данные API, отразившие неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 600 тыс. баррелей против прогноза падения на 2,5 млн. Котировки довольно оперативно закрывают бычий гэп и могут продолжить медвежий откат в краткосрочной перспективе, особенно если официальный отчет Минэнерго тоже разочарует, хотя основным ориентиром для рынка остаются новости из Саудовской Аравии.



При этом падение Brent ослабило давление на акции, которые ранее

дешевели на опасениях дополнительного удара по мировой экономике со стороны высоких цен на нефть. Так, Европа к закрытию вышла в плюс, а американские индексы и вовсе закрылись вблизи сессионных максимумов. С оглядкой не улучшение внешнего фона сегодня отечественный рынок может попытаться вернуться к росту, если нефть избежит более агрессивной просадки.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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