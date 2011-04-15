Опасения перебоев поставок нефти заметно смягчились

Во вторник наметилась коррекция вниз по индексу РТС. Сообщения о возможности скорого восстановления объемов поставок нефти Саудовской Аравии дали основания для закрытия спекулятивных длинных позиций по нефтяным фьючерсам (позже стало известно, что за прошедшие два дня восстановлена половина выбывшего из-за атак объема), что оказало давление на котировки российских голубых фишек. В итоге Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 3.3%, Лукойл (LKOH) – на 1.6%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.0%. Между тем наблюдался рост по бумагам АФК Система (AFKS, +3.3%), сообщившей о запуске программы выкупа собственных акций на сумму до 3 млрд. руб., что соответствует более 7% акций компании, находящихся в свободном обращении.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима (NKNC) подорожали на 4.2%, Ашинского метзавода (AMEZ) – на 3.0%, ОПИН (OPIN) – на 2.5%.



Фондовые индексы США прибавили 0.1% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.



В краткосрочной перспективе вероятно продолжение коррекции-консолидации в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС. Опасения, связанные с возможными перебоями поставок нефти из Саудовской Аравии, заметно смягчились, что подразумевает снижение активности покупателей в нефтегазовом секторе. Кроме того, сегодня возможно некоторое затишье на рынках в целом перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке (21:00 мск, ожидается снижение на 0.25 п.п.) и пресс-конференцией Дж. Пауэлла (начало в 21:30 мск). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации немногим ниже 64.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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