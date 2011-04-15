У рубля есть все шансы приостановить снижение

Вторник завершился для нефти снижением цены после роста начала недели. Торги стартовали с отметки $67,1 за баррель марки Brent, а к полудню цена поднялась до $68,2, после чего развернулась, опустилась вечером до $62,8, а завершила торги чуть выше, вблизи $63,2. Успокаивая рынки, саудовская компания Aramco выпустила пресс-релиз. В нем, в частности, отмечается, что производственный потенциал компании, приостановленный в результате террористической атаки на предприятия в Abqaiq и Khurais, может быть полностью восстановлен к концу сентября, а производство нефти на месторождении Khurais возобновилось через 24 часа после нападения. В свою очередь, отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти за неделю на 0,6 млн баррелей после снижения на 7,2 млн баррелей неделей ранее. Утром среды нефть торговалась с незначительным повышением, в диапазоне $63,3-63,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,2-64,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $58,4-68,7. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует статистику по изменению запасов нефти. Ожидается их снижение на 2,9 млн баррелей после снижения на 6,9 млн баррелей неделей ранее.



Во вторник основные западные фондовые индексы закрылись по-разному, европейские преимущественно снизились, а американские выросли. На фоне коррекции нефтяных цен растерял позиции и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи просел на 0,47%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,05%. Среди лидеров снижения – «ИнтерРАО» (-4,24%) и «Сургутнефтегаз» (-3,3%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,13%. Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,2%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 003 п., на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Умеренный утренний рост нефтяных котировок с одновременным снижением большинства азиатских рынков в совокупности не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2795-2850 пунктов, по индексу РТС — 1370-1395 пунктов.



Вслед за рынком акций и нефтяными ценами накануне снизился и рубль. По итогам дня на Мосбирже доллар подорожал до 64,3600 руб. (+31,5 коп.), а европейская валюта выросла до 71,2700 руб. (+83,25 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом пары EUR/USD с 1,1000 до 1,1070. Утренний умеренный рост нефтяных котировок может приостановить снижение рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,7-65,0 руб., для европейской валюты — 70,6-72,0 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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