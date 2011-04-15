Рынком нефти завладели эмоции

Во вторник Brent резко обвалилась с максимумов над отметкой 69 долларов до уровня 64. Таким образом, рынок уже закрыл больше половины рекордного гэпа, образовавшегося в начале недели. Фиксация прибыли носила не менее агрессивный характер, чем предшествовавший ей подъем.



Очевидно, рынком энергоносителей полностью завладели эмоции, которые бросают котировки из стороны в сторону. После заявлений саудитов о перспективах более оперативного восстановления добычи, чем предполагалось изначально, трейдеры ринулись ликвидировать длинные позиции, что вылилось в полномасштабную медвежью коррекцию. Аналогичным образом, если в ближайшее время с этого фронта поступят комментарии противоположного характера, рынок тут же развернется на север.



Дополнительным фактором давления на фьючерсы послужили еженедельные данные API, которые указали на неожиданный рост запасов сырой нефти в Штатах почти на 600 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали падения объемов на 2,5 млн. Выросли также запасы бензина и дистиллятов. Если сегодняшний отчет Минэнерго покажет аналогичную картину, это явно не сыграет на пользу рынку, который находится в состоянии нервного напряжения из-за неопределенности с производством в Саудовской Аравии.



С технической точки зрения Brent важно ухватиться за текущие уровни, вблизи которых проходят ключевые скользящие средние. В противном случае следующей медвежьей целью котировок станет уровень 63 доллара и затем – 61 доллар за баррель.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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