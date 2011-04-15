Растерянность ФРС огорчает инвесторов

Торговая динамика была разнонаправленной. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС, активность была низкой. Лидерами стали акции RusAl (+4,29%). Лидерами снижения стали акции Сургутнефтегаза (-2,61%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.



Не исключено замедление снижения ставок в России. Реакция американского рынка на итог заседания ФРС была негативной. Ключевая ставка была ожидаемо снижена на 0,25 п.п., причем решение было далеко не единодушным. Однако, не было принято широких мер по стабилизации ситуации на денежном рынке, что настораживает. Шоки ликвидности в США случаются периодически из-за особенностей рынка, но сейчас шок затянулся, а ФРБ не смог оперативно справиться с ситуацией. Хуже, что, исходя из комментариев, для ФРС ситуация на денежном рынке является непонятной, и никаких решительных мер по предотвращению перерастания ситуации в кризисную, не принято. Регулятор все еще надеется, что «пожар» утихнет сам по себе, и вмешательство ограничится дежурными операциями репо. Тем не менее, ситуация с ликвидностью в США уже слегка отражается в России: ставки денежного рынка по долларам подскочили на 0,1 п.п. Мы не исключаем, что снижение ключевой ставки в США не исправит ситуацию, и в реальности участникам рынка требуется больше ликвидности на постоянной основе. Это приведет к росту ставок в России по долларам на 0,1-0,3 п.п. на горизонте месяца, и аналогичному росту ставок по рублевому репо. Интерес к ОФЗ и еврооблигациям снизится. А курс USD/RUB может вернуться в диапазон 65-66 в октябре.



Ожидаем коррекцию в пределах 1%. На локальном рынке в фокусе экспирация срочных контрактов. Во второй половине дня рынок последует за динамикой внешних площадок, которая пока негативная. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50, по индексу Мосбиржи: 2780-2800.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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