Федрезерв угодил всем

В среду торговая активность на мировых фондовых площадках носила

ограниченный характер из-за осторожности инвесторов в ожидании главного события недели – решения ФРС. На российском рынке тоже наблюдалась сдержанная динамика, да и окончание сессии оказалось блеклым. Индекс МосБиржи снизился на символические 0,08%, до 2818,60, а РТС прибавил всего 0,05%, закрывшись на уровне 1382,16, несмотря на укрепление рубля, который «отобрал» у евро более 0,5% на фоне ослабления единой валюты на форексе.



Федрезерв ожидаемо снизил ставку на четверть процента, что было учтено в ценах и не вызвало реакции рынков. Более значимой для инвесторов была риторика регулятора, который объяснил снижение стоимости кредитования желанием подстраховаться от рисков, тогда как перспективы экономики страны остаются благоприятными. Доллар отреагировал на слова Центробанка ростом, а к концу торгов на Уолл-стрит к сессионным максимумам подтянулись и фондовые индексы – каждый отыскал для себя что-то позитивное в заявлениях ФРС. При этом дополнительным катализатором покупок «американца» послужил тот факт, что Джордж и Розенгрен снова проголосовали против снижения ставки, указав на сохраняющийся раскол в стане комитета.



Впрочем, реакция USD оказалась непродолжительной, и уже на старте

сегодняшних торгов наблюдается консолидация с небольшим нисходящим уклоном. При этом рубль может все же показать небольшой медвежжий гэп на открытии, пустив доллар ближе к области 64,50 руб. Но выше 100-дневной скользящей средней доллар/рубль вряд ли сможет обосноваться в ближайшее время, в том числе благодаря некоторой поддержке для нашей валюты со стороны налогового периода.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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