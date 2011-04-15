Уучастники рынка ожидают еще одного снижения ставки ФРС

В среду инвесторы не проявляли высокой активности, ожидая итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Норникель (GMKN) подорожал на 1.7%, корпорация Алроса (ALRS) – на 0.8%, Полюс (PLZL) – на 0.6%. Тем временем в нефтегазовом секторе преобладали продажи – восстановление Саудовской Аравией половины нефтедобывающих мощностей, выбывших из-за атаки, и обещания скорого восстановления оставшихся стали фактором снижения спекулятивного спроса на нефтяном рынке. В итоге Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 2.6%, Газпром нефть (SIBN) – на 0.9%, Роснефть (ROSN) – на 0.5%. Кроме того, в минусе закрылись НЛМК (NLMK, -1.5%), Северсталь (CHMF, -1.2%), МосБиржа (MOEX, -0.7%).



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подорожали на 4.4%, Лензолото (LNZL) – на 4.1%, Красного Октября (KROT) – на 3.3%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.



Консолидация в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Базовая процентная ставка ФРС США, как и ожидалось, была снижена на 0.25 п.п., но сопутствующий комментарий не дал четких указаний на дальнейшие планы – хотя участники рынка, судя по котировкам срочных контрактов, по-прежнему ожидают еще одного снижения ставки в текущем году, глава ФРС подчеркнул устойчивость экономики и призвал к «сдержанности» в смягчении денежной политики. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США, поскольку комментарий ФРС оказался недостаточно мягким, чтобы вызвать усиление спроса на валюты развивающихся рынков.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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