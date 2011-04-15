Рынок акций попытается слабо подрасти

Вчерашний день российский рынок акций провел в боковике. Это, в принципе, и неудивительно: все ждали решения ФРС США по ставке и дальнейших комментариев ее главы Джерома Пауэлла.



В общем-то никаких сюрпризов не произошло. Федрезерв ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п., а в своей речи Пауэлл заявил, что при ухудшении ситуации в экономике США регулятор готов и далее снижать ставки, но пока в этом нет необходимости. Тем самым не реализовался худший сценарий – это когда либо ставка была бы оставлена на прежнем уровне, либо Пауэлл открыто заявил, что ФРС не будет понижать ставку в дальнейшем.



Это позволило вытащить вверх американские индексы, но сегодня с утра фьючерсы на них снижаются «под собственной тяжестью»: максимальные исторические значения очень близки, а для их преодоления пока нет поводов.



Для нас снижение ставки ФРС является прозрачным намеком, что в ближайшее время и Банк России пойдет на аналогичные меры, и это позитивно для рынка акций и облигаций.



Основным препятствием росту Индекса Мосбиржи сегодня с утра станут снижающиеся на 0,3% американские фьючерсы и опять упавшая нефть. Ждем сегодняшнего открытия рынка вблизи вчерашнего закрытия, а потом, если внешний фон начнет улучшаться, российский рынок акций последует за ним.



Из бумаг по-прежнему позитивно смотрим на Сбербанк, которому до сопротивления 240 руб еще расти целых 5 рублей. В случае отскока нефти лучше рынка обещают быть «Лукойл» и «Роснефть».



Запасы нефти в США возросли на 1 млн баррелей, в то время как аналитики ждали снижения на 2,5 млн. Однако в нынешних условиях это совсем не повод для того, чтобы нефть уходила в район 63 доллара за баррель.



Снятие с повестки дня вопроса об отмене санкций в отношении Ирана, премия за риск повторения подобных атак и сильно попорченные взлетом нефти в понедельник шкуры «медведей» - все это говорит о том, что нефть должна стоить как минимум дороже 65 долларов.



Рубль вчера умеренно-позитивно отреагировал на решения ФРС. Сегодня растет пара-евро-доллар, пытается отскочить от вчерашних минимумов нефть. Поэтому с высокой вероятностью российская валюта в паре с долларом уйдет под отметку 64, где и может закрепиться. Несмотря на то, что приближается налоговый период, среднесрочно покупать рубль опасно: его рост ограничен районом 62,8. Кроме того, на российскую валюту будут давить ожидания снижения ставки Банка России и рост закупок валюты в рамках бюджетного правила в следующем месяце из-за подорожавшей нефти.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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