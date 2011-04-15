Нефть ищет повод для вдохновения

Нефть снова подешевела накануне, отметив минимумы вблизи отметки 63 доллара за баррель, а затем вернулась в области между 100- и 200-дневными скользящими средними, где и находится на утренних торгах в четверг, предпринимая вялые попытки вернуться выше уровня 64 доллара.



Энтузиазм игроков по поводу масштабного сокращения добычи в Саудовской Аравии продолжает угасать, особенно после заверений властей в том, что производство будет полностью восстановлено к концу сентября и помощь коллег по ОПЕК не потребуется. Дополнительное давление на рынок оказал отчет Минэнерго США, который указал на рост запасов сырой нефти на 1 млн баррелей против прогноза снижения на 2,25 млн.



Несмотря на текущий медвежий настрой в сырьевом сегменте, потенциал снижения котировок выглядит ограниченным в силу сохраняющейся угрозы дальнейшего обострения напряженности на Ближнем Востоке. К слову, Трамп уже анонсировал ужесточение санкций в отношении Ирана, который обвиняется в атаках на нефтяную структуру Саудовской Аравии. Впрочем, этот фактор не поспособствует и росту нефтяных цен, поскольку свидетельствует о нежелании американского лидера обострять конфликт и тем более переходит к военным действиям, что может сигнализировать об изменении тактики по мере приближения выборов 2020 года.



В краткосрочной перспективе главная задача Brent – удержаться над уровнем 63 доллара за баррель, чтобы попытаться развить восходящий импульс, если, конечно, для этого найдется повод. Текущая динамика выглядит нейтрально, но до конца недели не исключены новые всплески волатильности по мере поступления новостей с Ближнего Востока.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



















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