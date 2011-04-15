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20.09.2019

Рост российской экономики замедлился

Коррекция продолжилась. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории. Лидерами стали акции Аптек 36,6 (+4,59%). Лидерами снижения стали акции М.Видео (-5,57%). Пара USD/RUB вновь опустилась ниже 64.

Правительство подготовило проект трехлетнего бюджета. В прогноз заложены консервативные ожидания по цене на нефть, и цена отсечения в бюджетном правиле будет сохранена на уровне $42,40 за барр. весь период. Мы оцениваем новость нейтрально. Правительство не будет форсировать расходы, в том числе, социальные, чтобы сохранить бюджет бездефицитным. При этом, долговая нагрузка, вероятнее всего, останется в пределах 15-20% от ВВП, что позволит сохранить страновой рейтинг. Потолок госдолга установлен в 17 трлн рублей. В случае дополнительного профицита Правительство сможет скорректировать программу инвестиций, это поддержит рост экономики. ФНБ достигнет 8,5% от ВВП в 2020 году, мы полагаем, что до этого времени часть нефтегазовых сверхдоходов уже может быть направлены в стратегические проекты. Среди публичных компаний на государственные инвестиции могут претендовать электросетевые компании, магистральный оператор связи.

Замедлился рост экономики. В годовом выражении рост ВВП на конец августа составил 1,1%. В этом виноваты различные факторы, в частности, высокая база, динамика потребительского спроса, цены на экспортные ресурсы. ОЭСР понизил прогноз до 0,9% в этом году и 1,6% в следующем. Мы полагаем, что рост экономики составит до 1,5% в будущем году при цене на нефть в $60 за барр. Сейчас нет угрозы стагнации из-за низкой инфляции и отсутствие долговых проблем.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Техническая картина складывается в пользу коррекции, но на внешних площадках рост. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50, по индексу Мосбиржи: 2780-2800 пп.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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