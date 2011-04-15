Рубль не теряет времени

Вчерашняя динамика на российском фондовом рынке соответствовала общим негативным настроениям в развивающемся сегменте, тогда как западные площадки выглядели несколько лучше, хотя в целом мировые инвесторы соблюдают осторожность и не проявляют явного интереса к риску. В пользу сдержанной динамики рынков говорит недостаточно мягкая риторика Федрезерва, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также неопределенность в преддверии нового раунда торговых переговоров США и Китая, которые сейчас ведут подготовительные консультации. На этом фоне индекс МосБиржи накануне просел на 0,85%, до 2794,77, а РТС – на 0,30%, достигнув уровня 1378,06.



На рынке нефти сохраняется повышенная волатильность ввиду противоречивых сигналов, которые поступают из Саудовской Аравии. Так, вчера котировки Brent подросли на сообщениях о том, что саудиты обратились к своему коллеге по ОПЕК в лице Ирана с просьбой предоставить около 20 млн баррелей нефти для удовлетворения спроса своих НПЗ. На этом фоне цены в моменте коснулись максимума в районе 65,55, но завершила день под отметкой 65 долларов за баррель. На утренних торгах в пятницу рынок демонстрирует в целом нейтральный настрой, который может сохраниться до конца дня, если не поступит новых противоречивых известий.



На валютном рынке доллар пребывает под умеренным давлением против

основных валют, что предполагает дальнейшее укрепление рубля, который накануне отправил USD под 64 руб. «Американец» переварил ястребиное снижение ставки ФРС и перешел к коррекции после непродолжительного роста, чем и пользуется наша валюта. Впрочем, перед наступлением выходных активность покупателей может снизиться, а трейдеры могут перейти к фиксации прибыли на довольно привлекательных уровнях. Так что не исключено, что доллар/рубль до конца сессии вернется выше уровня 64 руб.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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