Последняя неделя была наполнена большим объемом заседаний ведущих центральных банков, но, как видим, их итоги не оказали принципиального влияния на рынок. Два ведущих ЦБ (ЕЦБ и ФРС) приняли реальные шаги по предоставлению дополнительных стимулов, однако эти решения были вполне ожидаемыми (во многом именно на ожидании смягчения монетарного курса рынки и демонстрировали тенденцию к росту на протяжении последних месяцев). Что касается дальнейших действий регуляторов, то здесь сохраняется высокий уровень неопределенности, разногласия внутри органов, принимающих решения, нарастают, и, по всей видимости, конкретные решения в ближайший квартал будут приниматься, исходя из оценки уже новых экономических данных.



Внимание инвесторов постепенно возвращается к теме торговых отношений США-Китай. В контексте этого определенный интерес представляют вчерашние комментарии одного из советников Д.Трампа М,Пиллсбери, заявившего, что Президент может повысить пошлины к Китаю «до 50% или 100%», но все же пока данные комментарии также не оказали значительного влияния на рынки. На этой неделе стороны контактируют на низком дипломатическом уровне с целью подготовить условия для проведения встречи на уровне торговых представительств в начале октября.



В целом аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный. Американские фондовые индексы по-прежнему близки к историческим максимумам, но явного драйвера для обновления этих уровней пока не хватает. Развивающиеся рынки (MSCI EM) за последние несколько дней отступили от своих локальных максимумов, и скорее демонстрируют боковую динамику.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 0,9% по индексу Мосбиржи, вернувшись ниже отметки в 2800 пунктов. Нейтральный внешний фон сегодня может способствовать консолидации индекса вблизи этого уровня, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках видим основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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