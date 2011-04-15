Рынок нефти получил подкрепление

В четверг котировки нефти выросли на свежих новостях из Саудовской Аравии, которая, по слухам, обратилась к Ираку с просьбой предоставить 20 млн баррелей нефти для своих НПЗ. Для рынка это стало сигналом к тому, что королевство все же столкнулось с дефицитом сырья после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры страны. В итоге Brent, отметившись на максимумах в районе 65,50, закрылась на уровне 64,75 и продолжает консолидироваться в этой области на утренних торгах в пятницу.



Сегодня котировки черного золота могут получить поддержку на фоне новых признаков эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В частности, Саудовская Аравия провела военную операцию в Йемене, в результате которой были уничтожены четыре военных обеъекта. Напомним, йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаки на Saudi Aramco, тогда как Вашингтон продолжает обвинять Иран.



Также в пользу Brent могут сыграть сообщения о том, что в штате Техас власти объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с тропическим штормом Имельда. Игроки будут следить за новостями с этого фронта на предмет сигналов о перебоях в работе нефтяных предприятий в регионе.



Кроме того, доллар продолжает вчерашнее отступление против основных валют, что теоретически способствует укреплению цен на энергоносители. Так, в ближайшей перспективе Brent может предпринять новые попытки возвращения выше уровня 65 долларов за баррель. Ограничить бычий потенциал может фактор приближающихся выходных, перед которыми игроки могут частично зафиксировать прибыль под конец дня.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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