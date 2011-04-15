Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20.09.2019

Рубль укрепился на фоне дорожающей нефти

В четверг, 19 сентября, рубль успешно отразил попытки доллара и евро укрепиться. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 19 коп. (-0,3%), до 63,96 руб. А евро подешевел чуть меньше, на 12 коп. (-0,17%), до 70,61 руб.

Рубль укреплялся на фоне дорожающей нефти. В четверг цена нефти смеси Brent на ICE выросла на 1,6%, до $63,92 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряженной, но, с другой стороны, непредвиденный рост коммерческих запасов нефти в США говорит о превышении предложения нефти над спросом. Сегодня утром цена нефти Brent снова дешевеет, снижаясь на 0,3%.

Также можно отметить, что долларовый индекс DXY после решения Федрезерва об очередном понижении процентной ставки, принятого в среду, идёт вниз и тянет за собой вниз курс доллара к рублю. Евро тем временем пытается расти по отношению к доллару, хотя по отношению к рублю рост пока получается не очень, и перед курсом евро к рублю уже грозно маячат уровни февраля 2018 года, то есть 68-69 руб. за евро. Впрочем, если руководство ФРС США вместо внятных разъяснений направления своей дальнейшей политики будет снова, как и в прошлую среду, неуверенно мямлить и заверять, что будет «действовать по мере необходимости», курсы доллара и евро могут снова пойти в рост, так как спрос на рискованные активы развивающихся стран будет падать.

Сегодня при открытии торгов рубль может немного скорректироваться вниз. Мы ожидаем по курсу доллара коридор в 63,5-64,5 руб., а по курсу евро ожидается диапазон в 70-72 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100