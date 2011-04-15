Геополитика мешает росту рисковых активов

В пятницу российские фондовые площадки финишировали с незначительными изменениями, неподалеку от уровней открытия. Ведущие индексы на фоне воздействия противоречивых факторов и неоднозначной динамики западных рынков демонстрируют признаки перехода в режим консолидации, который может ограничить колебания бенчмарков в ближайшее время. При этом волатильность вернется, если на рынке нефти снова повысится амплитуда колебаний.



Brent, не сумев удержаться над уровнем 65 долларов за баррель,

отступает, тестируя отметку 64. Геополитика продолжает задавать тон. Саудовская Аравия пока решила не воевать с Ираном, хотя напряженность на этом фронте остается высокой и поможет котировкам нефти как минимум удерживаться на плаву. При этом признаки более оперативного восстановления добычи способны ограничить потенциал роста цен и даже надавить на Brent.



Тем временем рынок игнорирует американские данные по буровым, число которых, по статистике Baker Hughes, на прошлой неделе сократилось сразу на 14 единиц, до минимального с мая 2017 года значения на уровне 719 единиц. Устойчивое снижение показателя буровой активности сигнализирует о том, что в перспективе нескольких месяцев Штаты начнут рапортовать о сокращении сланцевой добычи, что пойдет на пользу Brent. Помимо истории

вокруг саудитов, в ближайшее время инвесторы вернутся к теме торговых переговоров США и Китая, возобновление которых уже оказывает высокодоходным активам некоторую поддержку.



Сегодня ключевые страны публикуют данные по деловой активности в секторе услуг и производстве, и общая картина способна оказать небольшое влияние на настроения западных инвесторов, что в свою очередь отразится на динамике российского рынка, но главным драйвером пока остается нефтяной рынок, где ситуация выглядит неоднозначно. Позитивные новости о торговых переговорах способны поддержать интерес к риску, но заметного улучшения настроений не принесут.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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