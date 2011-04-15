Рынок нефти готов к тому, что отлетав над СА «черные лебеди» теперь могут взлететь над Ираном

Прошедшая неделя была крайне беспокойной, хотя ожидавшееся важнейшее событие (заседание ФРС) прошло без больших сюрпризов. Комитет по открытым рынкам ФРС США, кок и ожидалось, понизил ставку на 0,25%. А ястребиные прогнозы и риторика сопроводительного документа были компенсированы уверенностью, что ФРС при необходимости пойдет и на новые снижения ставки, и на увеличение баланса. Тем более что у регулятора как раз на прошедшей неделе была такая возможность - Центробанку пришлось делать срочные вливания для того, чтобы сбить панику в краткосрочном кредитовании.



На прошедшей неделе под занавес Трамп подстрелил надежды Китая на заключение ограниченного соглашения по торговле, и переговорщики Китая раньше времени демонстративно покинули США. Тем самым у рынков выросли сомнения в реалистичности продолжения запланированных на начало октября торговых переговоров США и Китая. В результате торговая неделя на фондовых рынках закончилась на минорной ноте.



По ценам нефти основным фоном прошедших дней была атака дронов на инфраструктуру СА, а также последующие успокаивающие и стабилизирующие заявления. (Так, Саудовская Аравия сообщила в прямом смысле по горячим следам о незначительности последствий и пообещала полное восстановление добычи до конца сентября). В результате резкий полет цен нефти вверх был сбит, и от первоначального подскока осталась примерно половина. А неделю цены нефти закончили «лишь» с повышением в 8-9% над уровнями закрытия предыдущей пятидневки.



На наступающей неделе главным ньюсмейкером станет намеченная на 23-27 сентября Генассамблея ООН. Она заполнит эфир сообщениями о двусторонних встречах лидеров и о высказываниях первых лиц государств. Например, встреча премьера Британии Джонсона с Меркель может прояснить перспективы достижения соглашения по Брексит. А вот встреча Трампа с президентом Ирана Рухани хотя и не исключена, но остается под большим вопросом. Особенно ожидаемым будет намеченное 24 сентября выступление президента США Трампа. С трепетом рынки ждут от него объявления возможных новых торговых пошлин или иных сюрпризов. Для рынка нефти наиболее важным будет вопрос о том, какие акценты сделает Трамп в отношении Ирана. Ожидаемая жесткая риторика будет остро воспринята рынками и может дать новый скачок цен нефти. Рынки в принципе готовы к тому, что отлетав над Саудовской Аравией «черные лебеди» могут теперь взлететь над Ираном.



Текущие рыночные сообщения будут в тени основного события. Тем не менее очень интересным будет узнать к концу недели текущую динамику добычи нефти в Саудовской Аравии. Могут оказаться интересным данные из США. Напомним о небольшом росте запасов на прошедшей неделе и сильном снижении буровой активности. Отчет Baker Hughes сообщил о падении количества активных нефтяных буровых за неделю сразу на 14 штук до 719. А вот EIA на прошлой неделе отрапортовало о сохранении добычи на уровнях 12,4 МБ/д, то есть остается в одном шаге от абсолютных максимумов. EIA в октябре все еще ждет роста добычи по сравнению с сентябрем. Однако при таком бодром снижении буровой активности дальнейший рост добычи в среднесрочной перспективе будет становиться все более проблематичным. Так что рынок с интересом будет ждать также и поступления оперативных недельных данных.







Подлевских Николай Аркадьевич, Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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