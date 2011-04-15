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23.09.2019

Рубль и нефть получают противоречивые сигналы

В пятницу, 20 сентября, на валютном рынке никто особо не хотел расти – ни рубль, ни евро, и даже у доллара попытка роста оказалось малоэффективной и при этом совсем неэффектной. К закрытию торгов пятницы обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос, но всего на 1 коп. (+0,08%), до 64,01 руб. Курс евро упал, хотя тоже не очень сильно, только на 8 коп. (-0,11%), до 70,56 руб.

Рубль, как и нефтяной рынок, получал в пятницу противоречивые сигналы. В основном эти сигналы исходили от президента США Дональда Трампа. Трамп заявлял в интервью, что не исключает переговоров с Ираном о безопасности в Персидском заливе, но это будет возможно после изучения американским президентом предложений Ирана, которые Иран намерен направить в ООН. В то же время Трамп исключил возможность переговоров с Ираном на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Цена нефти марки Brent в пятницу снизилась на 0,28% до $63,74 за баррель. Однако в выходные японские новостные агентства сообщили, что Саудовская Аравия временно перестанет экспортировать в Японию лёгкие марки нефти, заменив их на тяжёлые и средние. Нефтяной рынок, похоже, расценил это как сигнал о возможных проблемах с экспортом нефти Саудовской Аравией после атаки дронов, и пошёл вверх. Сегодня утром цена нефти Brent повышается уже на 0,5%.

Сегодня на открытии торгов снова возможна противоречивая динамика рубля. Мы сохраняем прогнозы по курсу доллара в 63,5-64,5 руб. и по курсу евро в 70-72 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»






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