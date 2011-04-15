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23.09.2019

Рынок нефти: баланс рисков смещен в сторону роста

После незначительной просадки в пятницу, котировки нефти торгуются под давлением в начале новой недели, предприняв очередную неудачную попытку зацепиться за уровень 65 долларов за баррель. В последние дни волатильность на рынке несколько снизилась, но угроза новых резких колебаний сохраняется, причем баланс рисков сейчас смещен в сторону роста.

Если раньше в Саудовской Аравии были оптимистично настроены в отношении темпов восстановления добычи, то теперь на рынках ходят разговоры о том, что королевству на возвращение к прежним уровням производства может потребоваться от нескольких месяцев до года. Такой сценарий предполагает, что в какой-то момент может возникнуть дефицит мирового предложения.

Одновременно повышается перспектива замедления темпов добычи черного золота в США. По крайней мере, об этом говорит такой опережающий индикатор, как буровая активность. На прошлой неделе число активных установок в стране продолжило сокращаться, снизившись еще на 14 единиц, до 719 штук, что стало минимальным значением с мая 2017 года.

Также оказать поддержку рынку в краткосрочной перспективе способно сохранение угрозы военного конфликта на Ближнем Востоке. США и Иран говорят, что не хотят войны, но при этом обе страны к ней готовы. Так что трейдеры будут внимательно следить за риторикой двух стран на предмет обострения конфликта. Признаки спада напряженности на этом фронте могут надавить на котировки. В ближайшей перспективе актуальным для Brent будет диапазон 63-66 долларов за баррель.




Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями


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